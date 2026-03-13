Safety Day - La Sicurezza Si Fa | incontro sul lavoro sicuro alla Clinica San Giacomo di Ponte

Venerdì 20 marzo alle 10:30 si tiene alla Clinica San Giacomo di Pontedellolio l’evento “La Sicurezza Si Fa”, organizzato nell’ambito del Safety Day 81.are. L’appuntamento prevede un incontro dedicato alla sicurezza nei luoghi di lavoro, seguito da un buffet. La sessione si concentra sulle pratiche di sicurezza e sulle normative vigenti, coinvolgendo operatori e responsabili del settore.

La morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend Safety Day - 81.are “La Sicurezza Si Fa.”, venerdì 20 marzo alle ore 10,30 (a seguire buffet) alla Clinica San Giacomo di Pontedellolio un incontro dedicato all’importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro secondo il D. Lgs. 8108. • Avv. Raffaele Gammarota – Violazioni e sanzioni per la sicurezza sul lavoro "Europa e America. I due volti della crisi occidentale", torna il Festival della cultura della libertà . 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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