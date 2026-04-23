Giornata mondiale della sicurezza e salute sul lavoro | open day e safety check gratuiti alla Livith spa

Il 28 aprile, in occasione della Giornata mondiale della sicurezza e salute sul lavoro, la Livith S.p.A. organizza un open day presso la sede di Montespertoli, in provincia di Firenze. L’azienda, specializzata in sistemi anticaduta per lavori in quota e ambienti confinati, offrirà check-up gratuiti sulla sicurezza e visite guidate agli impianti. L’evento si rivolge a lavoratori, professionisti e aziende interessate a approfondire le pratiche di prevenzione e tutela sul campo.

Livith S.p.A., realtà imprenditoriale fiorentina con sedi in Italia e all’estero e leader nel settore dei sistemi anticaduta per lavori in quota e in ambienti confinati, organizza il prossimo 28 aprile un open day aziendale, nella sede di Montespertoli (FI), in occasione della Giornata mondiale.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Years of silence for a cheating husband! After divorce, she dominates the office! Notizie correlate Giornata mondiale contro l'Hpv: open day gratuiti per la vaccinazioneBRINDISI - La lotta contro il Papillomavirus Umano (Hpv) si intensifica con un'iniziativa di prevenzione che coinvolgerà l'intero territorio dal 3 al... Safety Day - “La Sicurezza Si Fa”: incontro sul lavoro sicuro alla Clinica San Giacomo di PonteLa morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend Safety Day... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Giornata mondiale della sicurezza e salute sul lavoro, con la prevenzione si costruisce cultura; ONCS – Celebrazione della Giornata Mondiale per la Sicurezza sul Lavoro; Giornata della Sicurezza sul lavoro: sistemi anticaduta all'evento formativo Sicurpal 28 aprile; Proposte di visione Bacheca: Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro. Giornata mondiale della sicurezza e salute sul lavoro: open day e safety check gratuiti alla Livith S.p.A.Livith S.p.A., realtà imprenditoriale fiorentina con sedi in Italia e all’estero e leader nel settore dei sistemi anticaduta per lavori in quota e in ... gonews.it Giornata mondiale per la Sicurezza sul Lavoro: ad Avellino il seminario Formedil dedicato al rischio vibrazioni nei cantieriIn occasione della Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, Formedil Avellino promuove un seminario tecnico dedicato al tema dell’esposizione a vibrazioni meccaniche nel settore dell ... irpinianews.it Oggi 23 aprile, giornata mondiale del libro Oggi, 23 aprile, non è solo una data sul calendario, ma un incrocio magico tra storia e leggenda. Ecco perché questa giornata è così speciale: Tutto nasce in Catalogna: La tradizione di Sant Jordi racconta che dal sa - facebook.com facebook La Cana mi ricorda che oggi è il #WorldBookDay, la Giornata mondiale del libro e del diritto d'autore. Ho il disegnino giusto. #book #libri #books #worldbookday2026 x.com