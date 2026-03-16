La strada è il patentino digitale nelle scuole

In molte scuole italiane si sta introducendo il “patentino digitale”, un certificato che attesta le competenze degli studenti nell’uso della rete. Si tratta di un documento che i ragazzi ottengono dopo aver completato un percorso formativo specifico, volto a insegnare loro comportamenti corretti e responsabilità online. La misura mira a rendere i giovani più consapevoli dei propri doveri in ambito digitale.

La connessione alla Rete non è solo un diritto. La cittadinanza digitale comporta doveri e responsabilità da sviluppare sin dalla scuola con il “patentino digitale“. "Internet è un diritto e oggi è anche un servizio essenziale per i cittadini. Attraverso la rete passano il lavoro, l’istruzione, l’informazione e sempre più servizi pubblici. Per questo si può sostenere che la connettività rappresenta ormai un diritto fondamentale di partecipazione alla vita sociale ed economica del Paese – dichiara Massimiliano Capitanio (foto), commissario dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – In questo quadro, la tutela dell’utente è uno dei cardini di Agcom. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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