Stigmamente sarà presente ai Welfare Days di Manfredonia

Stigmamente parteciperà ai Welfare Days di Manfredonia il 27 e 28 maggio 2026, per presentare un progetto finanziato dal programma Erasmus+ KA210. Il progetto si intitola “Prospettive educative: comprendere i bisogni degli adulti Rom” e si focalizza sull’educazione e sui bisogni formativi degli adulti appartenenti alla comunità Rom.

Il progetto europeo è finanziato dall’Agenzia Nazionale della Repubblica di Serbia, Fondacija Tempus, nell’ambito del programma Erasmus+ di piccoli partenariati KA210 e coinvolge partner di diversi Paesi europei: Italia, Portogallo, Serbia e Turchia. Durante le giornate del 27 e 28 maggio 2026, Stigmamente realizzerà una serie di interviste e video agli stakeholders istituzionali, agli operatori delle politiche sociali e ai rappresentanti del mondo associativo, con l’obiettivo di raccogliere riflessioni, esperienze e proposte sulle modalità di inclusione degli adulti Rom nei percorsi di formazione degli adulti, educazione permanente e partecipazione sociale. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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