Ungheria al voto esplode affluenza ai seggi Chi vince così
In Ungheria si svolgono le elezioni parlamentari, con un’affluenza alle urne molto elevata rispetto alle tornate precedenti. La consultazione coinvolge tutti i cittadini chiamati a esprimersi sulla composizione del nuovo Parlamento, in un momento di particolare attenzione politica. I risultati definitivi saranno comunicati nelle prossime ore, determinando la composizione del nuovo governo e il futuro del Paese.
L’ Ungheria è chiamata al voto per il rinnovo del Parlamento in una consultazione che potrebbe segnare una svolta politica nel Paese. A contendersi la guida sono il primo ministro Viktor Orbàn, leader del partito sovranista Fidesz, e lo sfidante Péter Magyar, alla testa della formazione filoeuropeista Tisza. Oltre sette milioni e mezzo di elettori partecipano a un voto caratterizzato da un’ affluenza in forte crescita rispetto alle precedenti elezioni, con una mobilitazione diffusa su tutto il territorio e livelli particolarmente elevati nella capitale Budapest, dove si registrano lunghe code ai seggi. Il sistema elettorale, basato su collegi uninominali e quota proporzionale, rende incerta la distribuzione dei seggi e complica le previsioni sull’esito finale.🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Ungheria al voto, esplode affluenza i seggi. Magyar sfida Orbán e l’Europa resta in attesaLe urne in Ungheria stanno restituendo un quadro clamoroso che scuote l’intera Europa.
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