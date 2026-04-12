In Ungheria si svolgono le elezioni parlamentari, con un’affluenza alle urne molto elevata rispetto alle tornate precedenti. La consultazione coinvolge tutti i cittadini chiamati a esprimersi sulla composizione del nuovo Parlamento, in un momento di particolare attenzione politica. I risultati definitivi saranno comunicati nelle prossime ore, determinando la composizione del nuovo governo e il futuro del Paese.

L’ Ungheria è chiamata al voto per il rinnovo del Parlamento in una consultazione che potrebbe segnare una svolta politica nel Paese. A contendersi la guida sono il primo ministro Viktor Orbàn, leader del partito sovranista Fidesz, e lo sfidante Péter Magyar, alla testa della formazione filoeuropeista Tisza. Oltre sette milioni e mezzo di elettori partecipano a un voto caratterizzato da un’ affluenza in forte crescita rispetto alle precedenti elezioni, con una mobilitazione diffusa su tutto il territorio e livelli particolarmente elevati nella capitale Budapest, dove si registrano lunghe code ai seggi. Il sistema elettorale, basato su collegi uninominali e quota proporzionale, rende incerta la distribuzione dei seggi e complica le previsioni sull’esito finale.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Ungheria al voto, esplode affluenza ai seggi. Chi vince così

Ungheria al voto, esplode affluenza i seggi. Magyar sfida Orbán e l’Europa resta in attesaLe urne in Ungheria stanno restituendo un quadro clamoroso che scuote l’intera Europa.

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