Sciacca al voto alla Principe di Piemonte alta affluenza ai seggi

Il candidato sindaco ha votato questa mattina alla sezione 66 del plesso Principe di Piemonte. La mattinata ha registrato un’alta affluenza ai seggi.

Ha votato questa mattina anche il candidato sindaco Gaetano Sciacca, in campo con la lista civica Rinascita Messina, che si è recato alla sezione 66 del plesso Principe di Piemonte.Sciacca si è presentato con abito scuro e sorriso, prestando anche il sorriso ai cronisti nel momento in cui ha. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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