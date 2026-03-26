Stefano Massini | La drammaturgia europea rinascerà in Toscana

Un autore teatrale ha dichiarato che la drammaturgia europea tornerà a svilupparsi in Toscana. La sua affermazione è stata pronunciata durante un evento a Firenze, dove ha sottolineato come i conflitti armati e le notizie di violenza dominino il panorama attuale. La conversazione si è concentrata sull’impatto della guerra sulla cultura e sulla scena teatrale in Europa.

Firenze, 26 marzo 2026 – “Viviamo in un mondo di guerra dove le notizie sono scandite da bombardamenti, missili, vittime. La cultura deve dare il buon esempio e parlare una lingua diversa: e così è stato. Sul Teatro della Toscana si è combattuta una “guerra“ ma dopo la “distruzione“ oggi si apre una ricostruzione condivisa”. Così il drammaturgo Stefano Massini, direttore artistico del Teatro della Toscana – l’ente guidato dalla Pergola di Firenze che riunisce le sale di Rifredi e Pontedera – parla della nuova fase della Fondazione Teatro della Toscana, ovvero della nascita del Centro europeo di drammaturgia in pieno accordo con il Ministero della Cultura che ha già stanziato i primi 200mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Stefano Massini: “La drammaturgia europea rinascerà in Toscana” Articoli correlati Leggi anche: Stefano Massini per la prima volta sul Nove Teatro della Toscana: Massini annuncia la collaborazione con Metastasio e FabbriconeFIRENZE – A un anno dalla sua nomina a Direttore artistico del Teatro della Toscana, Fondazione che riunisce Teatro della Pergola, Teatro Era, Nuovo... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Stefano Massini Temi più discussi: Stefano Massini: La drammaturgia europea rinascerà in Toscana; Teatro della Pergola, arriva il finanziamento del governo alla scuola di Stefano Massini: ritirato il ricorso al Tar; Stop al ricorso contro il Ministero, fondi al Teatro della Toscana: per la Scuola di Drammaturgia 200 mila euro; Fondazione teatro della Toscana ritira ricorso al Tar per il declassamento. Fondazione teatro della Toscana ritira ricorso al Tar per il declassamentoLa Fondazione ottiene l'appoggio e il sostegno finanziario del Ministero della Cultura per il progetto della scuola di drammaturgia del direttore artistico Stefano Massini. Palazzo Vecchio ritira il r ... rainews.it Sì alla scuola di drammaturgia, si ferma il ricorsoTOSCANA: Il Ministero stanzia 200mila euro per avviare le attività dirette da Massini: anche Pontedera sarà protagonista. Si ferma il ricorso sul declassamento ... toscanamedianews.it Ottavia Piccolo e Stefano Massini all’Alighieri con Matteotti (anatomia di un fascismo), dal 26 al 29 marzo - facebook.com facebook «Com'è stata possibile la carriera di Putin». Lo racconta Stefano Massini ne LO ZAR e ora all'incontro inaugurale di #LibriCome2026 con Massimo Giannini. x.com