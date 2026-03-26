Stefano Massini | La drammaturgia europea rinascerà in Toscana

Da lanazione.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un autore teatrale ha dichiarato che la drammaturgia europea tornerà a svilupparsi in Toscana. La sua affermazione è stata pronunciata durante un evento a Firenze, dove ha sottolineato come i conflitti armati e le notizie di violenza dominino il panorama attuale. La conversazione si è concentrata sull’impatto della guerra sulla cultura e sulla scena teatrale in Europa.

Firenze, 26 marzo 2026 – “Viviamo in un mondo di guerra dove le notizie sono scandite da bombardamenti, missili, vittime. La cultura deve dare il buon esempio e parlare una lingua diversa: e così è stato. Sul Teatro della Toscana si è combattuta una “guerra“ ma dopo la “distruzione“ oggi si apre una ricostruzione condivisa”. Così il drammaturgo Stefano Massini, direttore artistico del Teatro della Toscana – l’ente guidato dalla Pergola di Firenze che riunisce le sale di Rifredi e Pontedera – parla della nuova fase della Fondazione Teatro della Toscana, ovvero della nascita del Centro europeo di drammaturgia in pieno accordo con il Ministero della Cultura che ha già stanziato i primi 200mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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