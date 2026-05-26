Stati Generali della Cooperazione a Palermo | Lavoro e welfare ecco la sfida per il futuro della Sicilia

Durante gli Stati Generali della Cooperazione a Palermo, è stato sottolineato che il settore rappresenta una componente fondamentale dell’economia e del tessuto sociale della Sicilia. La cooperazione viene descritta come un’infrastruttura che collega territori, servizi, occupazione e comunità. L’evento ha evidenziato come il settore possa contribuire a sviluppare lavoro e welfare, definendo queste tematiche come prioritarie per il futuro della regione.

Non solo un settore produttivo, ma una vera infrastruttura economica e sociale che tiene insieme territori, servizi, lavoro e comunità. La cooperazione richiede l’attenzione delle istituzioni regionali ponendosi al centro della scena politica ed economica dell’Isola attraverso gli Stati Generali. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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