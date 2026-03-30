Stati Generali della Sostenibilità & Sicurezza | Giovanni Sabetti lancia la sfida della Cooperazione Transatlantica

Durante gli Stati Generali della Sostenibilità e Sicurezza, un rappresentante ufficiale ha annunciato una proposta di collaborazione tra le parti coinvolte, con l'obiettivo di rafforzare i rapporti transatlantici in ambito di sicurezza e sostenibilità. L'evento si è svolto a Roma e ha visto la partecipazione di diversi esperti e rappresentanti istituzionali, che hanno discusso di strategie e iniziative concrete da adottare a livello internazionale.

Nel suo intervento, Sabetti ha evidenziato il legame indissolubile tra ambiti apparentemente distanti: “Un attacco cyber a un’infrastruttura strategica e la compromissione di una filiera alimentare producono il medesimo risultato: minano la stabilità sociale e la fiducia dei cittadini”. La nuova realtà USA, della quale Sabetti è un attivo promotore ed organizzatore di attività, mira proprio a colmare questo gap, costruendo uno spazio comune di sicurezza transatlantica. L'esclusività delle competenze: Solo pochi attori globali dimostrano oggi la capacità reale di gestire la sicurezza come bene comune, operando con precisione chirurgica e minimizzando l'impatto umano. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Stati Generali della Sostenibilità & Sicurezza: Giovanni Sabetti lancia la sfida della Cooperazione Transatlantica Articoli correlati Stati Generali Sostenibilità Sicurezza 2026: valori umani vs AIIncorporare i valori umani nei sistemi intelligenti: è questa la sfida al centro degli Stati Generali della Sostenibilità e della Sicurezza 2026. Leggi anche: Stati Generali Sostenibilità Sicurezza 2026: cultura e dialogo a Roma