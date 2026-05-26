Stasera in TV — martedì 26 maggio 2026
Stasera in TV, i principali canali italiani trasmettono una varietà di contenuti, tra cui film, serie tv, programmi di intrattenimento, informazione e eventi sportivi. La programmazione comprende diverse offerte per vari gusti e interessi, offrendo opzioni sia per chi cerca svago che aggiornamenti sulle notizie. La scelta spazia tra produzioni nazionali e internazionali, con un focus su intrattenimento e aggiornamenti informativi.
Stasera in TV i principali canali italiani propongono una programmazione ampia e variegata, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento, informazione e sport. Di seguito la nostra guida alla prima serata, organizzata per canali, per consultare rapidamente il palinsesto e scegliere cosa vedere in TV senza perdere tempo. Buona visione! RAI 1. Pare parecchio Parigi. Film - In onda alle 21:30. Tre fratelli decidono di esaudire il desiderio del loro padre, malato e anziano, di fare un viaggio a Parigi. I tre, però, non hanno contatti tra loro da oltre cinque anni, ma per affetto nei confronti del genitore decidono di fingere di partire da Firenze alla volta di Parigi a bordo di un camper, non uscendo, in realtà, mai dai confini di un maneggio per cavalli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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È martedì sera, il che significa che è la serata western. È la nostra ultima serata western in questa casa dato che ci stiamo trasferendo in una nuova abitazione, ma torneremo a farlo presto. Questa sera guardiamo la nostra seconda visione di: reddit