Cosa vedere su Sky Cinema stasera Martedi 26 Maggio 2026 - The Contract

Guida ai film di stasera su Sky Cinema e NOW: programmazione completa canale per canale con orari, titoli e generi. Su Sky Cinema Uno e NOW alle 21.15 (canale 301) The Contract mette in scena un thriller teso e immerso nella natura selvaggia, con Morgan Freeman e John Cusack. La fuga di un criminale durante un trasferimento si trasforma in una caccia all’uomo nei boschi, dove un ex poliziotto in vacanza con il figlio si ritrova coinvolto suo malgrado. Il film costruisce la tensione sul confronto tra i personaggi e su un ambiente ostile che amplifica il pericolo. Su Sky Cinema Stories e NOW alle 21.15 (canale 302) La vita è bella, diretto e interpretato da Roberto Benigni, resta una delle opere più intense e toccanti del cinema italiano, premiata con tre Oscar®. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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