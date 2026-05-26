Stankovic il Miglior Talento del Campionato Belga | Vacanze e poi il Futuro all’Inter ‘Nessuna Gloria senza Sudore’ dice citando suo Padre

Un giovane calciatore, riconosciuto come il miglior talento del campionato belga, ha lasciato il paese per le vacanze prima di tornare a Milano, dove si prepara per il futuro con l’Inter. Durante il viaggio ha chiuso la valigia con un paio di scarpini e si è recato al mare. Prima di partire, ha ripetuto la frase “non c’è gloria senza sudore”, citando suo padre.

Un ragazzo che chiude la valigia con un paio di scarpini, vola verso il mare per staccare e poi torna a Milano con una frase in testa: “non c’è gloria senza sudore”. È la bussola che lo ha portato in vetta al Belgio e che ora lo riporta all’Inter. Ha vent’anni e una calma che non fa rumore. Il cognome pesa, ma il tono è leggero. Il giovane Stankovic ha appena finito una stagione intensa nel campionato belga. Lì dove gli stadi sono pieni di famiglie, i campi spesso bagnati, e la crescita dei ragazzi è una missione vera. Ha giocato, ha tenuto il ritmo, si è preso col tempo la fiducia di compagni e avversari. È stato indicato come il miglior talento del torneo. 🔗 Leggi su Serieanews.com

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