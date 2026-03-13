Aleksander Stankovic, vent’anni, è un giocatore serbo che attualmente milita nel Bruges. È stato convocato dalla nazionale serba e si sta facendo notare per le sue prestazioni. Si parla di un possibile ritorno alla squadra nerazzurra, dove il suo nome ha già fatto discutere. Il giovane calciatore ha mostrato capacità e abilità sul campo che attirano l’attenzione di addetti ai lavori.

Il “figlio di Dejan” s’è fatto grande e adesso scomoda papà. Più di qualcuno si sta chiedendo chi sia lo Stankovic più forte e se Aleksandar riuscirà a replicarne la carriera. A vent’anni Dejan giocò il Mondiale francese con la vecchia Jugoslavia dopo aver vinto un pugno di trofei con la Stella Rossa, alla stessa età Alek è una delle colonne del Club Bruges ed è destinato a tornare all’Inter la prossima estate. Intanto, strega e sogna in Belgio. Proviamo a rispondere a delle domande: che giocatore è Aleksandar Stankovic? Cosa sa fare? In cosa si distingue rispetto agli altri? Andiamo per punti. Il figlio di Dejan è un centrocampista che nelle idee dell’Inter potrebbe fare sia il Calhanoglu sia il Barella. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Davvero il figlio di Stankovic è più forte del padre? Come gioca, cosa sa fare, il suo futuro

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