Laurea ad honorem a Mattarella | Baluardo della democrazia La standing ovation al Maggio

A Firenze, durante una cerimonia al Maggio, il presidente della Repubblica ha ricevuto una laurea ad honorem con una standing ovation da parte del pubblico presente. La città era in fermento, con strade intasate e tramvia ferma sui binari, mentre la cerimonia si svolgeva in un’atmosfera di grande partecipazione. La consegna del titolo è stata accompagnata da applausi e momenti di entusiasmo tra i presenti.

di Teresa Scarcella FIRENZE Strade intasate e tramvia in attesa sui binari. Una città in fermento, più del solito, ma motivato: ieri il presidente Sergio Mattarella era atteso al teatro del Maggio Musicale (che a breve sarà intitolato a Vittorio Gui) per ritirare la Laurea Magistrale honoris causa in “ Politica, Istituzioni e Mercato ” che la scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” dell’ Università di Firenze - alla veneranda età di 150 anni - ha voluto consegnargli. Il motivo? "È nella sua stessa personalità e nel suo percorso politico, portato avanti sempre in maniera retta, inclusiva, convinta". Spiega emozionata la rettrice Alessandra Petrucci, con addosso la toga accademica delle grandi occasioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Laurea ad honorem a Mattarella: "Baluardo della democrazia". La standing ovation al Maggio Articoli correlati Il presidente Mattarella a Firenze: come si svolgerà la consegna della laurea ad honoremFirenze, 9 marzo 2026 – ll presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà ospite dell'Università di Firenze domani, martedì 10 marzo, per il... Mattarella, laurea ad honorem a Firenze: “Non lasciamo che si realizzi la regressione verso la tirannide”A Sergio Mattarella è stata conferita la laurea magistrale honoris causa in Politica, Istituzioni e Mercato da parte dell’Università di Firenze,... Altri aggiornamenti su Baluardo della Discussioni sull' argomento Laurea ad honorem a Mattarella: Baluardo della democrazia. La standing ovation al Maggio; Mattarella, lezione di democrazia: No alla tirannia di nuovi Cesari. Laurea ad honorem a Mattarella: Incarna l’ideale di una politica al servizio delle personeIl Presidente Mattarella ha ricevuto la laurea magistrale ad honorem in Politica, istituzioni e mercato, presso l'Università di Firenze. Nella motivazione il ruolo svolto dal Capo dello Stato, che r ... ildigitale.it Mattarella, laurea ad honorem a Firenze: Non lasciamo che si realizzi la regressione verso la tirannideIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Roma, 5 marzo 2026 (Foto Francesco Ammendola - ... msn.com «Sei un baluardo della nostra democrazia». E poi applausi. L'accoglienza dei presenti all'Istituto storico della Resistenza in occasione della visita del presidente. - facebook.com facebook Mattarella, l’abbraccio di Firenze: “Grazie presidente, baluardo della nostra democrazia” x.com