Verdi | standing ovation per Massimiliano Gallo ed il suo l’avvocato d’Insuccesso

Al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, lo spettacolo “L’avvocato d’Insuccesso” ha ricevuto una calorosa accoglienza dal pubblico, con una standing ovation al termine della rappresentazione. Tra gli interpreti principali, Massimiliano Gallo si è distinto per l’interpretazione. La sala, composta da numerosi spettatori, ha mostrato entusiasmo e apprezzamento, applaudendo anche gli altri attori coinvolti nello spettacolo.

BRINDISI - Si è conclusa con un successo straordinario ed una standing ovation da parte del numeroso pubblico presente al Nuovo Teatro Verdi che ha occupato larga parte di platea e galleria, indirizzata al protagonista Massimiliano Gallo ed agli altri interpreti Biagio Musella, Eleonora Russo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Massimiliano Gallo al Verdi con “Malinconico”, avvocato d’insuccessoCi sono personaggi che non vincono mai e proprio per questo ci somigliano più di tanti eroi perfetti. Vibo si inchina a Verdi: trionfo e standing ovation al ValentianumVibo Valentia ha vissuto ieri sera una notte di pura emozione musicale, un omaggio appassionato a Giuseppe Verdi che ha riempito il Valentianum e...