L'ultima partita di Stan Wawrinka al Roland Garros è stata una sconfitta contro l'olandese Jesper de Jong. Questa partita segna la fine della sua partecipazione nel torneo. La finale con Djokovic nel 2015, che ha vinto, è una delle partite più note della sua carriera, ma Wawrinka ha dichiarato di non rivederla mai tutta. Ha anche detto di aver sempre cercato di spingere oltre i propri limiti durante la carriera.

Quella persa contro l’olandese Jesper de Jong (che, in tal modo, sarà l’avversario di Federico Cinà), è stata l’ultima partita di Stan Wawrinka al Roland Garros. “Stanimal, “Stan the Man”: l’hanno chiamato in tanti modi. Ma, a Parigi, i suoi ricordi volano inevitabilmente a quell’irreale finale del 2015 contro Djokovic, in cui alzò il proprio livello di tennis come forse mai in tutta la vita. In sala stampa ha racchiuso mille sensazioni, dagli anni d’oro all’ultimo ballo in terra transalpina (almeno per quel che concerne la terra rossa). Sul supporto del pubblico: “ Magnifico. Più di quello che mi sarei aspettato, finire con tutto questo supporto, questo affetto dalle persone. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Stan Wawrinka: “Ho sempre cercato di spingere in là i miei limiti. La finale con Djokovic del 2015? Non la riguardo mai tutta”

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L'unico obiettivo della mia carriera era quello di non avere rimpianti alla fine, di aver dato tutto quello che avevo in base alle mie capacità. Ho sempre dato il massimo. A 41 anni Stan Wawrinka giocherà, grazie a una wild card, il suo ultimo Roland Garros. x.com

Una foto del tributo di Stan Wawrinka a Roland Garros prima del suo torneo finale RG reddit

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