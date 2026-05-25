Stan Wawrinka ha disputato la sua ultima partita al Roland Garros, ricevendo messaggi di saluto da Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. La sua uscita dal torneo non si è limitata a una sconfitta, ma ha segnato il finale di una carriera a Parigi. I campioni e i colleghi hanno espresso riconoscimento per il percorso del tennista svizzero, che si è congedato dal torneo più famoso del mondo.

L’ultima volta di Stan Wawrinka al Roland Garros non è stata soltanto una sconfitta. Sul campo Simonne-Mathieu, battuto al primo turno dall’olandese Jesper de Jong, lo svizzero ha chiuso un capitolo lungo oltre vent’anni tra lacrime, applausi e il tributo di un pubblico che a Parigi lo ha sempre considerato uno dei propri campioni adottivi. Alla fine dell’ultimo scambio, mentre tutto lo stadio si alzava in piedi per una standing ovation interminabile, Wawrinka ha rivolto ancora una volta verso la tempia quel gesto diventato il simbolo della sua carriera: l’indice puntato alla testa, quasi a ricordare che le sue vittorie più grandi sono sempre nate dalla forza mentale prima ancora che dalla potenza del braccio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Stan Wawrinka saluta Parigi per la sua ultima partita: i messaggi di Djokovic, Nadal, Federer, Sinner e Alcaraz

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Jannik Sinner elogia Djokovic, Federer e Nadal in un gesto di grande professionalità.Jannik Sinner ha espresso parole di ammirazione nei confronti di Novak Djokovic, Roger Federer e Rafael Nadal, sottolineandone la professionalità.

Sinner come Nadal, Djokovic e Federer? Jannik ‘scaccia’ paragoni a MadridA Madrid, Jannik Sinner ha dichiarato di non voler essere paragonato a Rafael Nadal, Roger Federer o Novak Djokovic, finendo così con l’affermare la...

Temi più discussi: Wawrinka deve salutare Ginevra agli ottavi di finale; Fils si ritira, per Wawrinka al primo turno ci sarà De Jong; Bandecchi a un passo dal Roland Garros, nulla da fare per Bertola. Stan saluta Ginevra per l'ultima volta; Il primo ostacolo di Wawrinka al Roland Garros sarà Fils.

Roland Garros 2026: De Jong elimina Wawrinka, lo svizzero saluta Parigi per l’ultima voltaJesper De Jong si prende il primo turno del Roland Garros battendo Stan Wawrinka in quattro set con il punteggio di 6-3 3-6 6-3 6-4. Al secondo turno l’olandese affronterà l’italiano Federico Cinà. spaziotennis.com

La storia di Stan Wawrinka a Parigi si chiude di fronte a De JongStan Wawrinka (ATP 113) non è riuscito a prolungare oltre al primo turno la sua permanenza al Roland Garros, torneo che lo ha visto in campo quest’oggi di conseguenza per l’ultima volta. Sulla terra ... rsi.ch