Un attore e regista ha annunciato sui social la scomparsa del padre, con una lettera che esprime il dolore per la perdita e ricorda i momenti condivisi. La comunicazione è arrivata attraverso un messaggio scritto, in cui si ricorda il ruolo importante della figura paterna e si parla di un legame che ha influenzato la vita e la carriera dell’artista. La notizia ha suscitato emozioni tra i followers, che hanno espresso solidarietà e vicinanza.

D'Amore, interprete e poi regista di Gomorra, continua ripercorrendo le ultime settimane trascorse accanto al padre. Un periodo segnato dalla sofferenza, ma anche da una nuova forma di vicinanza, più intensa e sincera: «In questo mese di dolore, passato mano nella mano, siamo entrati in una intimità che ci ha permesso confidenze e racconti tra lacrime e sorrisi. cosa che, forse, riesce solo quando si soffre davvero. Così, i nostri ruoli, si sono ribaltati: tu sei stato il figlio che non ho mai avuto, io sono diventato il padre che non sono mai stato. Nelle mie mani hai affidato le tue fragilità, le tue paure. Ho provato ad accarezzarti con tutta la delicatezza di cui sono capace.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Marco D'Amore piange la morte del padre Marcello: «Sei stato fonte inesauribile d'ispirazione, per tutta la vita ho cercato di somigliarti»

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