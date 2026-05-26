Stamura Mole e Adsp Daniele Silvetti al contrattacco | Non è una questione di filiera nè di fatto personale

Daniele Silvetti ha risposto alla decisione di assegnare l’area alla Asd Riviera del Conero, che ha comportato la perdita di 70 posti barca per la Sef Stamura. Ha precisato che la questione non riguarda la filiera né motivazioni personali, ma si tratta di una decisione presa dall’autorità portuale. La comunicazione è arrivata poco dopo la pubblicazione della decisione ufficiale.

ANCONA – Non tarda ad arrivare la controreplica di Daniele Silvetti in merito alla questione-Mole, che ha generato commenti e reazioni - dopo la decisione dell’Adsp circa l’assegnazione dell’area alla Asd Riviera del Conero (con la conseguente perdita di 70 posti barca da parte della Sef Stamura). 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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