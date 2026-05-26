Vicenda Stamura Il Pd Ancona ironico | Daniele Silvetti e Vincenzo Garofalo come ne La guerra dei Roses
Il Pd di Ancona ha commentato criticamente il comportamento del sindaco, accusandolo di rispondere alle vicende della città solo dopo che si sono verificati, principalmente tramite Facebook. La questione riguarda la gestione delle comunicazioni e la reattività del primo cittadino. La discussione si inserisce in un contesto di tensioni politiche locali, senza coinvolgere aspetti giudiziari o legali diretti. La vicenda ha suscitato ironie tra i rappresentanti del partito, che hanno paragonato la situazione a un film di Hollywood.
ANCONA – Il Pd di Ancona è critico con il sindaco Daniele Silvetti, reo a loro modo di vedere, di rispondere a quanto accade in città solo successivamente ai fatti e su Facebook. L'ultima vicenda presa ad esempio è l'assegnazione, da parte dell'Autorità portuale, dei posti barca antestanti la. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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