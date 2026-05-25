Caso Sef Stamura-Mole l' Adsp replica al sindaco Silvetti | Intromissione anomala e dichiarazioni non vere

Notizia in breve

L'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico centrale ha replicato alle dichiarazioni del sindaco di Ancona, definendo le affermazioni come “non vere” e “intromissioni anomale”. Il sindaco aveva criticato pubblicamente la decisione dell’Autorità riguardo al caso Sef Stamura-Mole. La replica sottolinea che le dichiarazioni del primo cittadino non corrispondono ai fatti e rappresentano un’interferenza nelle attività istituzionali dell’ente portuale.