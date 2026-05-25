Caso Sef Stamura-Mole l' Adsp replica al sindaco Silvetti | Intromissione anomala e dichiarazioni non vere
L'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico centrale ha replicato alle dichiarazioni del sindaco di Ancona, definendo le affermazioni come “non vere” e “intromissioni anomale”. Il sindaco aveva criticato pubblicamente la decisione dell’Autorità riguardo al caso Sef Stamura-Mole. La replica sottolinea che le dichiarazioni del primo cittadino non corrispondono ai fatti e rappresentano un’interferenza nelle attività istituzionali dell’ente portuale.
ANCONA – “Le dichiarazioni del Sindaco postate sul proprio profilo non corrispondono al vero”. La stoccata arriva dall’Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico centrale dopo le parole del primo cittadino dorico, che ha criticato apertamente la scelta dell’Autorità di Sistema Portuale di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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