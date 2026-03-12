La truffa dell' intelligenza artificiale su Vinted | ecco come funziona

Negli ultimi mesi sono stati segnalati diversi casi di truffa su Vinted, la piattaforma popolare per la vendita di abiti, accessori e oggetti di seconda mano. Gli utenti ricevono comunicazioni fraudolente che cercano di ingannarli, mentre alcuni vengono raggirati attraverso metodi legati all’intelligenza artificiale. La situazione evidenzia come le frodi si siano adattate alle nuove tecnologie e alle modalità di scambio online.

Le truffe arrivano anche sulla piattaforma Vinted, sempre più utilizzata per la compravendita di abiti, accessori e oggetti di seconda mano. Se state pensando che gli scambi di vestiti prevedono il passaggio di pochi euro, non sempre è cosi. Alcuni oggetti usati, soprattutto se di ‘marca’ o. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Articoli correlati Le foto alterate con l'Intelligenza Artificiale: ecco come funziona la nuova truffa di VintedLe truffe arrivano anche sulla piattaforma Vinted, sempre più utilizzata per la compravendita di abiti, accessori e oggetti di seconda mano. La truffa del pacco vuoto su Vinted: ecco come funzionaNuove truffe e nuovi tentativi di raggiro che, in questo caso, vanno a colpire i venditori. L'incredibile rapina al Louvre, com'è stato possibile - Vita in Diretta 20/10/2025