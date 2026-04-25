Una contestatrice ha interrotto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri durante il suo intervento dal palco al termine del corteo per il 25 aprile. La donna, in prima fila tra il pubblico, ha urlato più volte al sindaco 'fascista, fai schifo', 'stai vendendo la città, infame', 'lobbista, vergogna'. La contestatrice è stata invitata ad allontanarsi. Nel riprendere la parola, Gualtieri ha ricordato 'sono cose che succedono, a noi le piazze piacciono vere, di assemblee ne abbiamo fatte'. Poi è intervenuta una seconda donna a contestare gridando: "Vergogna. Fai schifo. Stai vendendo la citta', infame". Prima della contestazione Gualtieri aveva ricordato che "Roma sente profondamente i valori che hanno animato la lotta di Liberazione, l'antifascismo".🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - 25 Aprile, Gualtieri contestato: "Il fascista sei tu! Stai vendendo Roma"

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