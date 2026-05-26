Cabal ha vissuto una stagione difficile, culminata con un finale negativo. Spalletti non ha mai perdonato alcune scelte del giocatore, influenzando il rapporto tra i due. La delusione per il Mondiale ha pesato sulla squadra, senza riuscire a ottenere risultati soddisfacenti. La stagione si è conclusa con tensioni e insoddisfazioni, evidenziando un percorso complicato per Cabal e il suo rapporto con l’allenatore.

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© Juventusnews24.com - Stagione horror per Cabal, il finale è peggio: Spalletti non gliela ha mai perdonata e ora la delusione Mondiale

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