Stabilicum a rischio paradosso potrebbe produrre stallo

Il sistema elettorale approvato dalla maggioranza di governo potrebbe causare uno stallo politico. La legge, creata per favorire la stabilità, sembra invece favorire l’insorgere di larghe intese e blocchi istituzionali. Questa situazione potrebbe portare a un risultato diverso da quello previsto, creando un paradosso tra gli obiettivi dichiarati e gli effetti pratici. Le norme attuali potrebbero non favorire una rapida formazione di governi stabili.

Roma, 26 mag. (askanews) – C’è un possibile paradosso nella legge elettorale disegnata dalla maggioranza di governo, un sistema pensato per garantire stabilità che invece rischia di produrre stallo e larghe intese come il meccanismo attualmente in vigore. Le opposizioni denunciano il rischio di un premio “sproporzionato” e di fatto incostituzionale, se il vincitore dovesse avvicinarsi al 50%, ma a fronte di questo è possibile, curiosamente, anche uno scenario opposto, cioè quello di un sistema scritto per dare governabilità e che, invece, produce un ‘pareggio’. Di fatto, leggendo la relazione dell’ufficio studi parlamentare e incrociandola... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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