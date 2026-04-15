Le trattative tra Stati Uniti e Iran sembrano aver fatto passi avanti dopo un periodo di stallo. Secondo fonti ufficiali statunitensi, martedì scorso i negoziatori di entrambe le parti hanno avuto colloqui che hanno portato a progressi significativi. L’obiettivo sarebbe arrivare a un accordo quadro che possa mettere fine alla guerra. La notizia è stata riportata da Axios, che ha evidenziato il miglioramento del dialogo tra i due paesi.

Inizia a sbloccarsi lo stallo diplomatico sulla crisi iraniana? Citando funzionari statunitensi, Axios ha riferito che «martedì, i negoziatori statunitensi e iraniani hanno compiuto progressi nei colloqui, avvicinandosi a un accordo quadro per porre fine alla guerra». Nel frattempo, il capo delle Forze di difesa pakistane, Asim Munir, è arrivato a Teheran per incontrare il ministro degli Esteri della Repubblica islamica, Abbas Aragchi. Secondo i media locali, i due dovrebbero parlare di «questioni relative al secondo round di negoziati» tra Iran e Stati Uniti. L’arrivo di Munir a Teheran è significativo. Oltre a essere uno stretto alleato di Donald Trump, il generale è una figura centrale negli sforzi diplomatici che stanno cercando di porre fine alla guerra tra Stati Uniti e Iran.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Iran, lo stallo diplomatico potrebbe sbloccarsi: a che punto sono le trattative

Notizie correlate

USA-Iran: stallo diplomatico e lo scontro tra Trump e il PapaIl martedì sera di Rete 4 si prepara a una maratona di approfondimenti internazionali e tensioni diplomatiche, con Bianca Berlinguer che guida il...

Leggi anche: Calciomercato Milan, ma a che punto sono le trattative per i rinnovi di Leao e Pulisic? Le ultime

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Iran, Stati Uniti e Israele verso l’escalation: Hormuz, stallo diplomatico e ombre di guerra nel Golfo Persico; Iran, Trump vuole riprendere le trattative. Teheran allenta la morsa su Hormuz; Usa senza strategia, rischio di escalation; Usa e Iran di nuovo ai ferri corti.

Iran, lo stallo diplomatico potrebbe sbloccarsi: a che punto sono le trattativeUsa e Iran avrebbero quasi raggiunto un accordo quadro per chiudere il conflitto. Il generale pakistano Munir si è intanto recato a Teheran per promuovere un nuovo round di colloqui ... panorama.it

Iran, Stati Uniti e Israele verso l’escalation: Hormuz, stallo diplomatico e ombre di guerra nel Golfo PersicoLo scenario che emerge dalle ultime ore – tra dichiarazioni politiche, movimenti militari e fallimento dei negoziati di Islamabad – descrive una delle fasi ... laprimapagina.it

La minaccia dell'Iran: «Bloccheremo il Mar Rosso» facebook

Dopo la Russia, l’Iran. Il grande gioco degli asset congelati Il punto di @gianluzappo x.com