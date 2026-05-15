Stellantis va a produrre anche in Cina e il ministro Urso invita i cinesi a venire a produrre in Italia
Stellantis ha annunciato un investimento di circa un miliardo di euro per avviare la produzione di alcuni modelli di Peugeot e Jeep in Cina. In risposta, il ministro italiano ha invitato le aziende cinesi a considerare l'ipotesi di investire e produrre in Italia, sottolineando che le porte sono aperte per chi desidera stabilirsi nel paese. La notizia si inserisce nel quadro delle strategie di espansione del gruppo automobilistico e delle politiche di attrazione degli investimenti stranieri.
Nel giorno in cui Stellantis annuncia un nuovo accordo da circa un miliardo di euro per produrre alcuni modelli di Peugeot e Jeep in Cina, il governo italiano manda un messaggio chiaro: se i costruttori cinesi vogliono venire a produrre in Italia, le porte sono aperte. Le due notizie non sono in alcun modo correlate. Eppure, a guardare bene, c’è un filo che le unisce: la Cina. I colossi dell’automotive europeo – sotto pressione tra costi di produzione elevati, ritardi sull’elettrico e concorrenza estera sempre più aggressiva – guardano sempre più spesso a Pechino come a una soluzione per salvare l’industria europea e i propri affari. E mentre le fabbriche nel Vecchio Continente chiudono o si svuotano, sono proprio i marchi cinesi a farsi avanti per assumerne il controllo. 🔗 Leggi su Open.online
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