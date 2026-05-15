Stellantis va a produrre anche in Cina e il ministro Urso invita i cinesi a venire a produrre in Italia

Stellantis ha annunciato un investimento di circa un miliardo di euro per avviare la produzione di alcuni modelli di Peugeot e Jeep in Cina. In risposta, il ministro italiano ha invitato le aziende cinesi a considerare l'ipotesi di investire e produrre in Italia, sottolineando che le porte sono aperte per chi desidera stabilirsi nel paese. La notizia si inserisce nel quadro delle strategie di espansione del gruppo automobilistico e delle politiche di attrazione degli investimenti stranieri.

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