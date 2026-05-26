Squilibri | quattro chiacchiere sulla questione meridionale con l' autore Roberto Laringe

Da reggiotoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mercoledì 27 maggio alle 18 si tiene un incontro presso una libreria di Reggio Calabria, dove l’autore Roberto Laringe presenterà il suo libro “Squilibri”. L’evento si concentra sulla “questione meridionale”, un tema centrale nel suo testo. Laringe discuterà delle disparità regionali, offrendo spunti di riflessione sul divario tra Nord e Sud. L’appuntamento si svolge in via Bruno Poggio, presso Libro Amico Libreria & Cartoleria.

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Un incontro interessante sulla “questione meridionale”, Roberto Laringe presenterà il suo libro “Squilibri”, mercoledì 27 maggio alle ore 18, presso Libro Amico Libreria & Cartoleria di Aurelio Arcano, via Bruno Poggio, Reggio Calabria. Il libro è pubblicato dalla Giannini Editore nella collana. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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