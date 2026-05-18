Il Giovedì Letterario | quattro chiacchiere con Annamaria Zizza autrice de La dolciera siciliana
Il 21 maggio alle 18 si svolgerà a Messina un evento dedicato alla presentazione di un nuovo romanzo, inserito nella rassegna “Il Giovedì Letterario” organizzata dal Circolo della Stampa. L’autrice, proveniente da Catania, discuterà del suo libro intitolato “L’estate della dolciera”, pubblicato da Marlin Editore. L’appuntamento offrirà l’opportunità di conoscere il contenuto dell’opera e di ascoltare alcune riflessioni dell’autrice sul suo lavoro. La presentazione si terrà in una delle sedi del circolo.
Giovedì 21 maggio alle ore 18 si terrà a Messina, nell’ambito della rassegna “Il Giovedì Letterario” del Circolo della Stampa, la presentazione del romanzo “L’estate della dolciera” scritto dall’autrice catanese Annamaria Zizza e pubblicato da Marlin Editore.L’opera di Annamaria Zizza, che fa. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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