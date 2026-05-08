A tu per tu con il Capitale | quattro chiacchiere con Roberto Fineschi alla Feltrinelli

"A tu per tu con il Capitale" di Roberto Fineschi sarà presentato sabato 9 maggio alle ore 18 alla libreria Feltrinelli point."Il Capitale" di Karl Marx è un testo fondamentale della modernità, una pietra miliare del pensiero filosofico, economico e politico, utilissimo per cercare spiegazioni a.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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Panoramica sull’argomento

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