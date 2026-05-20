Una squadra più uno da non vendere | i 12 intoccabili del Napoli

Da dailynews24.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli si appresta a cambiare allenatore dopo una stagione caratterizzata da risultati alterni. La squadra si prepara a una nuova fase, lasciando alle spalle un ciclo che ha visto diverse sfide e momenti difficili. La decisione di cambiare guida tecnica si inserisce in un contesto di rinnovamento, mentre il club valuta le prossime mosse per rafforzare la rosa e pianificare la stagione futura. La squadra, comunque, si avvicina alla fase di mercato con alcuni giocatori considerati intoccabili.

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Il Napoli si prepara a voltare pagina. Dopo mesi intensi e una stagione vissuta tra alti e bassi, il futuro di Antonio Conte sembra ormai lontano dalla panchina azzurra. Nonostante il lavoro svolto e la volontà di costruire una squadra competitiva, il tecnico sarebbe orientato verso l’addio al termine dell’annata. Una scelta che inevitabilmente porterà il club a rivedere parte del progetto tecnico Ci sono però alcuni giocatori destinati a restare al centro del Napoli anche senza Conte. La società, infatti, vuole ripartire da una base solida composta da calciatori considerati affidabili e fondamentali per il futuro. Tra questi figurano Giovanni Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Politano e McTominay, elementi che garantiscono esperienza, personalità e continuità. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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