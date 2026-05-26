Le due squadre hanno disputato una serie che si sta distinguendo per la sua intensità, con i primi incontri già indicativi di un possibile set decisivo. La prima partita ha evidenziato una competitività elevata, portando a considerare una possibile gara-7. La serie si sta svolgendo su Prime Video, attirando attenzione per la sua differente dinamica rispetto ad altre partite trasmesse sulla piattaforma.

Non importa come, ma dateci una gara-7 tra Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs. Già dopo la prima partita si era capito benissimo che questa serie sarebbe stata differente da ogni altra trasmessa su Prime Video, uno spettacolo che nemmeno il finale di The Boys avrebbe potuto pareggiare. Due overtime, dieci cambi di vantaggio, otto situazioni di parità forzate solo in gara-1, inclusa questa roba qua dal logo da parte di Victor Wembanyama, capace di far riecheggiare quell’iconico “bang” di Mike Breen sulla tripla senza tempo di Stephen Curry ben dieci anni dopo. Un tinnito pari a quello che segue l’esplosione di una granata per le... 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Spurs e Thunder fanno un altro sport

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Spurs Thunder Is Already Amazing

Notizie e thread social correlati

Semifinali Western conference, le preview: Spurs e Thunder (salvo terremoti)Le semifinali della Western Conference si avvicinano con due sfide attese: i Spurs affrontano i Lakers senza Doncic, mentre i Thunder sfidano i...

Thunder dominano gli Spurs con Shai: la serie torna sull’1-1Nella sfida tra Thunder e Spurs, la squadra di OKC ha ottenuto una vittoria importante, pareggiando la serie a uno a uno.

Temi più discussi: In NBA non c’è niente di meglio di Thunder-Spurs; NBA, Thunder-Spurs: una sfida così non si vedeva addirittura dai tempi dei Bulls di Jordan; Wembanyama mostruoso, la difesa degli Spurs pure: Thunder dominati, serie sul 2-2; Nba: playoff, gli Spurs battono i Thunder e portano la serie sul 2-2.

Nba: playoff, gli Spurs battono i Thunder e portano la serie sul 2-2. Victor Wembanyama segna 33 punti con otto rimbalzi. #ANSA x.com

Spotted Spurs vs Thunder reddit

PLAYOFF NBA – Thunder corsari, OKC si prende gara 3 e batte gli Spurs 123-108Oklahoma City batte San Antonio 123-108 in gara 3 e si prende il 2-1 nella serie. Gilgeous-Alexander con 26 punti e McCain con 24 punti protagonisti. basketinside.com

In NBA non c’è niente di meglio di Thunder-SpursLa rivalità tra Oklahoma e San Antonio è già la più entusiasmante nel basket nordamericano, come ha dimostrato la prima partita della loro serie ... ilpost.it