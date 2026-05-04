Le semifinali della Western Conference si avvicinano con due sfide attese: i Spurs affrontano i Lakers senza Doncic, mentre i Thunder sfidano i Timberwolves senza Edwards. La prima partita vede una formazione dei Lakers con alcune assenze importanti, mentre i Thunder si presentano con un roster ridimensionato. Le partite sono programmate per i prossimi giorni, con le squadre che cercano di sfruttare le occasioni per avanzare alla finale di conference.

Oklahoma City e San Antonio hanno stravinto all’impatto playoff, proprio come si immaginava. Le squadre da battere nella Western Conference. Ora però, al secondo turno, la concorrenza diventa più agguerrita prima dell’eventuale incrocio in finale a Ovest che sembra comunque inevitabile. Los Angeles e Minnesota cercheranno di alterare il copione, far deragliare i pronostici di tutti che immaginano Shai Gilgeous-Alexander e Victor Wembanyama contro, con in palio un viaggio alle Finals 2026. Il problema per Lakers e Timberwolves è che non solo affrontano squadre sulla carta più forti, ma lo fanno senza il miglior giocatore, Luka Doncic e Ant Edwards, infortunati.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Semifinali Western conference, le preview: Spurs e Thunder (salvo terremoti)

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