Thunder dominano gli Spurs con Shai | la serie torna sull’1-1

Nella sfida tra Thunder e Spurs, la squadra di OKC ha ottenuto una vittoria importante, pareggiando la serie a uno a uno. Shai Gilgeous-Alexander ha giocato un ruolo chiave, contribuendo con punti decisivi. La difesa dei Thunder è riuscita a limitare le azioni di Wembanyama, impedendo al francese di incidere come nelle precedenti uscite. Un cambio di ritmo si è verificato con l’ingresso dalla panchina di un giocatore che ha portato energia e ha influito sull’andamento della partita.

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? Punti chiave Come ha fatto la difesa di OKC a neutralizzare Wembanyama?. Chi ha cambiato l'inerzia della partita con l'ingresso dalla panchina?. Perché gli infortuni di Harper e Williams mettono in crisi San Antonio?. Come influenzeranno le 21 palle perse le sorti della prossima sfida?.? In Breve Alex Caruso segna 17 punti dalla panchina guidando il distacco dei Thunder.. Dylan Harper e Jalen Williams subiscono infortuni muscolari durante la sfida.. San Antonio commette 21 palle perse sotto la pressione difensiva di Oklahoma City.. Victor Wembanyama registra 21 punti e 17 rimbalzi nonostante il contenimento fisico.. Oklahoma City pareggia la serie delle finali di Western Conference con un netto 122-113 contro San Antonio, grazie a una prestazione da 30 punti del leader Shai Gilgeous-Alexander e al contributo decisivo di Alex Caruso. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Thunder dominano gli Spurs con Shai: la serie torna sull’1-1 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video NBA Power Rankings 2025: Thunder Dominate, Surprises Across the League! USA TODAY NEWS Sullo stesso argomento Leggi anche: Shai segna, Caruso sorprende, i Thunder piegano gli Spurs: 1-1. Ko Jalen Williams e Harper NBA, gli Spurs travolgono 133-95 i T-Wolves e pareggiano sull'1-1 la serieSan Antonio (Stati Uniti), 7 maggio 2026 - Non si è fatta attendere la replica dei San Antonio Spurs che, dopo il passo falso di gara 1 delle... Diciamo solo che gli Spurs SPOLVERANO Thunder….E POI COSA? reddit Shai segna, Caruso sorprende, i Thunder piegano gli Spurs: 1-1. Ko Jalen Williams e HarperGara-2 della finale di Western Conference termina 122-113: Wembanyama piazza 21 punti e 17 rimbalzi, ma non domina. Gli Spurs, già privi di De’Aaron Fox, pagano l’infortunio di Harper. Serie in parità ... msn.com Finisce l'imbattibilità dei Thunder. Wembanyama domina gara unoI San Antonio Spurs vincono contro la squadra di coach Mark Daigneault 122 a 115 e si aggiudicano la prima partita delle finali di Conference. Il francese segna oltre quaranta punti e prende più di ve ... ilfoglio.it