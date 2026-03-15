Spray al peperoncino per rubare una collanina in discoteca

Ieri notte, poco dopo le due, le volanti della polizia sono intervenute nella discoteca Tenax di Via Pratese. Durante l'evento, un individuo ha usato uno spray al peperoncino per tentare di rubare una collana da un’altra persona. Il personale di sicurezza ha chiamato le forze dell’ordine, che hanno gestito la situazione e avviato gli accertamenti.

Ieri notte, poco dopo le 2, intervento delle volanti della polizia all'interno della discoteca Tenax di Via Pratese. Da quanto ricostituito, a un venticinquenne era stata derubata di una collanina per mano di un coetaneo - entrambi italiani - che dopo il furto gli avrebbe nebulizzato sul volto uno spray al peperoncino di quelli usati per la difesa personale. Subito è scatta la segnalazione da parte di presenti e del personale del locale che hanno quindi allertato il 112. La polizia ha denunciato un ventiquattrenne - trovato all'interno del locale - per rapina essendo fuori fragranza e non essendo stata ritrovata la refurtiva. Fortunatamente lo spray non si è diffuso nel locale e non è stato necessario alcun tipo di evacuazione. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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