Spray al peperoncino a scuola un altro caso Una dirigente sbotta | Malori e attacchi di panico è un reato non una bravata Sanzioni in arrivo

Un episodio di spray al peperoncino è avvenuto di recente in una scuola di Arezzo, con studenti che hanno accusato malori e attacchi di panico. La dirigente scolastica ha dichiarato che si tratta di un reato e non di una semplice bravata, annunciando l’arrivo di sanzioni. L’episodio si aggiunge ad altri casi simili verificatisi negli ultimi tempi in istituti scolastici.

Nei giorni scorsi, un istituto scolastico ad Arezzo è stato teatro dell’ennesimo episodio di spray al peperoncino sparso tra i banchi. La sostanza urticante ha subito provocato irritazione agli occhi e alle vie respiratorie tra studenti e personale scolastico. Non sono stati ancora resi noti i numeri esatti dei coinvolti, ma diverse persone sono state accompagnate al pronto soccorso. L’episodio non è isolato. Nei giorni scorsi, nella succursale, era accaduto un fatto analogo. Due studenti minorenni erano stati individuati come presunti autori, e tre ragazzi erano rimasti intossicati. Stavolta, la dinamica sembra ripetersi. A parlare è stata la dirigente scolastica, così come riporta La Nazione, che non ha nascosto la propria rabbia. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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