Una studentessa è finita in ospedale dopo aver inalato spray al peperoncino durante l’orario scolastico in una scuola di Monsummano Terme. La vicenda è avvenuta martedì mattina e, a distanza di qualche ora, si è saputo che la bambina sta bene. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le autorità scolastiche stanno indagando sull’episodio.

Monsummano Terme (Pistoia), 1 maggio 2026 – Sta bene la bambina che martedì mattina era entrata in contatto con l’esalazione di spray al pepeperoncino a scuola a Monsummano. Le sue condizioni sono rientrate nella norma e il giorno dopo era già di nuovo a scuola. A confermare la notizia è la stessa scuola media Iozzelli, dove è accaduto il fatto e che nel frattempo ha preso provvedimenti per quanto successo. Nessuna ragazzata, nessuna volontà di fare del male ma solo un’incauta esperienza, che non è rimasta sotto controllo come l’undicenne proprietaria dello spray forse credeva. Secondo una la ricostruzione dei fatti, l’alunna di prima media aveva portato nello zaino, per cause ancora da accertare, una piccola bomboletta di spray al peperoncino.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Spray al peperoncino, spunta una bomboletta a scuola: alunna finisce in ospedale

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