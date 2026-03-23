Ci siamo quasi, l’ Italia si appresta a disputare i playoff per conquistare l’accesso ai Mondiali 2026. Il primo ostacolo, giovedì a Bergamo, è rappresentato dall'Irlanda del Nord. Poi la possibile sfida in trasferta contro Galles o Bosnia, a cui il ct Rino Gattuso non vuole ancora pensare. "Nessun alibi, dobbiamo pensare solo alla partita di giovedì. Scegliere i giocatori che stanno meglio e scendere in campo, solo questo adesso conta - esordisce in conferenza stampa a Coverciano - Abbiamo lavorato tanto e ora testa alla partita di giovedì senza pensare al passato, ai Mondiali vinti". La posta in palio, per una Nazionale che non partecipa alla Coppa del Mondo dal 2014, è altissima. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gattuso fa il mental coach e carica gli Azzurri prima dei playoff: "Non sono degli scappati di casa"

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