Spinazzola rinnova col Napoli | rifiutate Juve Milan e Fenerbahce

Leonardo Spinazzola ha firmato un nuovo contratto con il Napoli, rifiutando offerte di Juventus, Milan e Fenerbahçe. Il giocatore rimarrà in squadra per le prossime stagioni. La firma è stata ufficializzata nelle ultime ore. Nessuna delle altre società ha ottenuto il trasferimento. Spinazzola continuerà a vestire la maglia azzurra fino a nuovo avviso.

Il futuro di Leonardo Spinazzola dovrebbe essere ancora in azzurro. L’esterno avrebbe infatti raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto con il Napoli. Una scelta che confermerebbe la volontà del club di continuare a puntare su un giocatore diventato sempre più utile nel corso delle ultime due stagioni. La firma sarebbe arrivata nella mattinata di oggi. Spinazzola avrebbe incontrato il presidente Aurelio De Laurentiis per formalizzare il prolungamento. L’indiscrezione è stata rilanciata dalla giornalista Claudia Mercurio durante la trasmissione Il Bello del Calcio su Televomero. Il classe 1993 avrebbe scelto la continuità. Nonostante l’interesse di altre società, avrebbe deciso di proseguire la sua esperienza a Napoli. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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