Spinazzola tra Napoli e Juve | possibile ritorno a zero

Leonardo Spinazzola è al centro delle trattative di mercato tra Napoli e Juventus. Le due squadre stanno valutando un eventuale trasferimento del calciatore, che potrebbe portare a un ritorno a zero. La questione riguarda le possibilità di un accordo tra le parti e le condizioni dell’operazione. Al momento, non ci sono ancora dettagli ufficiali o conferme definitive.

Il futuro di Leonardo Spinazzola è tornato al centro delle dinamiche di mercato. Il laterale azzurro, in scadenza a giugno, è finito nel mirino della Juventus, che valuta l’opportunità di riportarlo a Torino a parametro zero. L’indiscrezione, rilanciata da Sky Sport e confermata da Tuttosport, racconta di un interesse concreto da parte dei bianconeri, pronti a inserirsi nella trattativa approfittando della situazione contrattuale del giocatore. Sul tavolo ci sarebbe l’ipotesi di un accordo biennale, pensato per convincere Spinazzola a tornare in bianconero. La posizione del Napoli, però, resta aperta. Il club potrebbe provare a trattenere l’esterno, ma tutto dipenderà dall’intesa su ingaggio e durata del nuovo contratto. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Spinazzola tra Napoli e Juve: possibile ritorno a zero Articoli correlati Spinazzola Juve, bianconeri in pressing per un possibile ritorno: sul tavolo c’è già questa offerta! Tutti i dettaglidi Redazione JuventusNews24Spinazzola Juve, la dirigenza valuta il ritorno a zero dell’esterno sinistro per rinforzare in modo mirato la rosa a... Leggi anche: Napoli, trattativa per il rinnovo di Spinazzola: possibile convocazione anche in Nazionale Juventus-Napoli 3-0: gol e highlights | Serie A Tutto quello che riguarda Spinazzola tra Napoli e Juve possibile... Temi più discussi: Spinazzola tra rinnovo con il Napoli e sogno Nazionale; Perché la Juventus (ri)vuole Spinazzola: dal contratto col Napoli al ruolo, occasione per Spalletti; Spinazzola, sorpresa di mercato: la Juventus propone due anni di contratto, l'esterno può lasciare il Napoli; La Juve pesca in casa Napoli: offerta a Spinazzola, è duello con gli azzurri. Rinnovo Spinazzola, Sky: vuole restare, ma c'è la Juventus! Ecco le due offerte sul piattoIl futuro di Leonardo Spinazzola resta uno dei temi caldi in casa Napoli, mentre si avvicina la fine della stagione e la dirigenza è chiamata a definire diverse situazioni contrattuali. tuttonapoli.net Mercato Juve, prende quota l’idea Spinazzola dal Napoli: l’offerta sul tavolo studiata dai bianconeri per convincerlo a tornare a TorinoMercato Juve, prende quota l'idea Spinazzola dal Napoli: l'offerta sul tavolo studiata dai bianconeri per convincerlo a tornare a Torino ... calcionews24.com Leonardo #Spinazzola chiede un contratto fino al 2028 per firmare il rinnovo con il #Napoli, che gli ha offerto un rinnovo fino al 2027. Spina è stato offerto ad altri club negli ultimi giorni per cercare di fare pressione sul Napoli. Le trattative sono ancora in corso. - facebook.com facebook #Spinazzola alla #Juve La mossa a sorpresa dell'agente x.com