Leonardo Spinazzola è vicino a rinnovare il contratto con il club di appartenenza. Dopo mesi di trattative, l’accordo sembra essere vicino alla conclusione. La società non ha previsto modifiche al monte ingaggi e non intende effettuare operazioni di svecchiamento della rosa in questa fase. La trattativa si sta avviando verso la definizione, senza indicazioni di ulteriori dettagli pubblici sul contenuto dell’accordo.

Svecchiamento della rosa e taglio del monte ingaggi evidentemente non toccheranno Leonardo Spinazzola che, dopo mesi di tira e molla, sembra essere vicino a strappare un rinnovo di contratto. Lo riporta Fabrizio Romano nel suo canale WhatsApp dedicato al calciomercato. Spinazzola, rinnovo a un passo. Ri porta Romano: “Leonardo Spinazzola e il Napoli più vicini al rinnovo: l’operazione procede verso il traguardo, aspettando il nuovo allenatore”. L’esterno classe ’93 aveva avuto un ottimo avvio di stagione, salvo poi calare vistosamente nelle ultime uscite. Quest’anno ha raccolto 42 presenze e messo a segno 3 gol in campionato contro Pisa, Roma e Lazio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Spinazzola e il Napoli più vicini al rinnovo: operazione verso il traguardo

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