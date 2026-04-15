Il contratto di Leonardo Spinazzola è al centro di discussioni tra il suo attuale club e le due squadre interessate. Le trattative per il rinnovo sembrano essersi arenate, contribuendo a un allontanamento tra le parti coinvolte. Il giocatore, attualmente, non ha ancora firmato un nuovo accordo e il suo futuro rimane incerto, con la possibilità di trasferimento che si fa più concreta.

Il futuro di Leonardo Spinazzola torna a diventare un tema di mercato. Il suo contratto con il Napoli è in scadenza al termine della stagione e, secondo Tuttosport, il confronto per il rinnovo non avrebbe mai davvero preso quota. Alla base dello stallo ci sarebbero valutazioni diverse. Da una parte la linea del club, orientata verso accordi brevi per i giocatori più esperti. Dall’altra la volontà dell’esterno, che vorrebbe una prospettiva più ampia per continuare a giocare ad alto livello anche nei prossimi anni. Il quotidiano riassume così il quadro: “in scadenza di contratto al termine di questa stagione, i discorsi con il Napoli per il rinnovo non sono mai decollati”.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Spinazzola tra Napoli e Juve: rinnovo sempre più lontano

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Spinazzola e il Napoli, prove di rinnovo: differenza tra le partiIl futuro di Leonardo Spinazzola è ancora da decidere, ma la volontà di andare avanti insieme al Napoli sembra esserci da entrambe le parti.

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