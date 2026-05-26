Spider-Noir è una serie Marvel in perfetto stile Nicolas Cage

Nel primo numero di Spider-Noir, pubblicato nel febbraio 2009, Peter Parker afferma che se non si può fidare di chi ha il potere, spetta al popolo allontanarlo. La serie, in stile noir e ambientata in un universo alternativo di Spider-Man, presenta un Peter Parker che riflette sulla responsabilità del cittadino nel controllare i leader. La narrazione si concentra sulla sfida di mantenere il potere sotto controllo e sulla fiducia nel popolo come baluardo contro l’abuso.

«Se non ci si può fidare di chi detiene il potere», dice il giovane Peter Parker nel numero uno di Spider-Noir (pubblicato nel febbraio 2009 con il titolo Spider-Man Noir ), «è responsabilità del popolo allontanarli dal potere». La frase non è sua, ovviamente, ma del suo amato zio Ben, veterano della Prima guerra mondiale che un magnate con le mani affondate nella malavita ha ordinato di uccidere per, beh, aver cercato di fare la cosa giusta in una New York inondata di luce espressionista e marcia fino al midollo. Spider-Man non è stato l’unico supereroe Marvel a subire una rivisitazione sotto l’influenza di Dashiell Hammett alla fine degli... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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Spider-Man Noir Looks DARK, Gritty & PERFECT

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