Spider-Noir in quale universo è ambientata la serie con Nicolas Cage?

La serie con Nicolas Cage, intitolata Spider-Noir, non è ambientata nello stesso universo di altri show o storie. Gli autori hanno più volte precisato che la narrazione si svolge in un universo a sé stante, senza collegamenti con altre ambientazioni o personaggi. La produzione si concentra su questa singola ambientazione, senza integrare elementi di universi paralleli o crossover.

Come sottolineato più volte dagli stessi autori, lo show non sarà ambientato nello stesso universo narrativo che conta al suo interno anche Peter Parker, ma avrà al centro Ben Reilly Dopo aver fatto il suo esordio nei panni di Spider-Noir in Spider-Man: Un nuovo universo, è stato chiaro a tutti che quel personaggio sarebbe tornato in qualche modo nelle nostre vite. Lo farà infatti nell'attesissima nuova serie di Prime Video, Spider-Noir, incentrata sul personaggio di Ben Reilly, che stavolta sarà impersonato in carne e ossa dallo stesso Nicolas Cage, che lo aveva doppiato nel film d'animazione della Sony. Questo Spider-Noir è una versione completamente diversa Sebbene i fan potranno vedere più spesso il personaggio che hanno amato, non si tratta esattamente della stessa versione che seguiremo in Spider-Noir. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

"Stesso personaggio, universo diverso", ha affermato Oren Uziel, lo showrunner che lavora da tempo con Phil Lord e Christopher Miller, mente dietro lo Spider-Verse e produttori di questa nuova serie. Uziel ci tiene a chiarire subito che Spider-Noir non continu

