Serena Marinelli, candidata sindaca e unica donna tra sei sfidanti, si dice molto soddisfatta dei dati ancora in aggiornamento. La candidata sperava di raggiungere il 3% e ora si concentra su questa cifra come punto di partenza. La sua dichiarazione arriva in un momento in cui i numeri ufficiali non sono ancora definitivi, ma già segnano un passo importante per la sua campagna elettorale.

I dati sono ancora in aggiornamento, ma Serena Marinelli, la candidata sindaca, unica donna in campo su sei sfidanti, si racconta "molto molto soddisfatta". Perché? "Siamo una lista nata in modo spontaneo, in pochissimo tempo, sull’idea che la partecipazione possa cambiare lo sguardo sulla città di Arezzo. Già il 2% significa che due persone su cento hanno condiviso il nostro modo di pensare. Anche senza rappresentanza in Consiglio, il lavoro politico e civico per noi non si ferma qui". Delusa però dal mancato ingresso in consiglio comunale? "In parte sì, perché speravamo di portare la nostra voce dentro le istituzioni. Ma allo stesso tempo è un punto di partenza". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Speravamo nel 3%. Ripartiamo da qui"

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