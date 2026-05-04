Basket serie A2 | Libertas Diana dopo l' eliminazione ai play-in | Resta l' amaro in bocca Ora ripartiamo da qui
La Libertas ha concluso la stagione di serie A2 dopo la sconfitta contro Rimini nei play-in, con il punteggio di 95-90. La squadra ha mostrato miglioramenti rispetto alla passata annata, ma l’eliminazione rappresenta comunque un risultato deludente. Dopo la partita, il coach ha commentato l’amaro in bocca per la fine di questa avventura, sottolineando che si ripartirà da questa esperienza.
La Libertas è uscita sconfitta dal secondo turno dei play-in per mano di Rimini. Il 95-90 finale ha sancito la fine di questa stagione chiusa comunque in crescendo e che poco o niente ha avuto a che vedere con la scorsa. Il coach Andrea Diana però mastica amaro per come è finito il match.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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