Spende 17 euro e ne vince 25mila tutte le storie della lotteria degli scontrini
Un individuo ha speso 17 euro in acquisti e ha vinto 25.000 euro nella lotteria degli scontrini. Nel 2025, le vincite totali degli umbri sono state di circa 1,5 milioni di euro. La lotteria ha registrato un incremento nelle vincite rispetto agli anni precedenti. La somma più alta vinta da un partecipante si aggira sui 25.000 euro. Le vincite sono state distribuite tra diversi partecipanti, con numerosi premi di importo più basso.
Si chiude con un record l’ammontare delle vincite conseguite dagli umbri nella lotteria degli scontrini che nel 2025 ha registrato quasi 1,5 milioni di euro (1.480.000 euro per la precisione) tra premi mensili e settimanali, rispettivamente di importi pari a 100mila e 25mila euro.Montepremi che. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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