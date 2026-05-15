Spesa fortunata | porta a casa 25mila euro con la Lotteria degli scontrini

Un cliente del supermercato Emi di Foligno ha vinto 25.000 euro grazie alla lotteria degli scontrini. La vincita è stata annunciata in seguito all’estrazione settimanale, che premia i partecipanti con premi in denaro. La notizia si riferisce a un singolo vincitore, senza ulteriori dettagli sui passaggi che hanno portato alla vittoria. La lotteria degli scontrini prevede regolarmente estrazioni di premi legati agli acquisti effettuati dai cittadini.

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