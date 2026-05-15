Spesa fortunata | porta a casa 25mila euro con la Lotteria degli scontrini
Un cliente del supermercato Emi di Foligno ha vinto 25.000 euro grazie alla lotteria degli scontrini. La vincita è stata annunciata in seguito all’estrazione settimanale, che premia i partecipanti con premi in denaro. La notizia si riferisce a un singolo vincitore, senza ulteriori dettagli sui passaggi che hanno portato alla vittoria. La lotteria degli scontrini prevede regolarmente estrazioni di premi legati agli acquisti effettuati dai cittadini.
Un fortunato cliente del supermercato Emi di Foligno ha vinto con l’estrazione settimanale della lotteria degli scontrini il premio di 25.000 euro facendo una spesa di 35,73 euro.“Siamo molto contenti - afferma Giancarlo Paola, amministratore delegato di GMF srl, l’azienda che gestisce i punti. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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