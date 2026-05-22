La fortuna bussa nei supermercati Emi | vinti 25mila euro con la lotteria degli scontrini
Un cliente del supermercato Emi di Pietralunga ha vinto 25.000 euro grazie all’estrazione settimanale della lotteria degli scontrini. La vincita è avvenuta durante un’estrazione regolare e il premio è stato comunicato direttamente al fortunato acquirente. La notizia si è diffusa tra i clienti del punto vendita, che hanno ricevuto la conferma del risultato tramite comunicazioni ufficiali. La lotteria degli scontrini è un’iniziativa di cashback fiscale promossa dal governo.
Un fortunato cliente del supermercato Emi di Pietralunga ha vinto con l’estrazione settimanale della lotteria degli scontrini il premio di 25.000 euro facendo una spesa di pochi euro.È la seconda volta che la fortuna si ferma nei supermercati Emi: qualche giorno fa lo scontrino di un cliente di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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