La fortuna bussa nei supermercati Emi | vinti 25mila euro con la lotteria degli scontrini

Un cliente del supermercato Emi di Pietralunga ha vinto 25.000 euro grazie all’estrazione settimanale della lotteria degli scontrini. La vincita è avvenuta durante un’estrazione regolare e il premio è stato comunicato direttamente al fortunato acquirente. La notizia si è diffusa tra i clienti del punto vendita, che hanno ricevuto la conferma del risultato tramite comunicazioni ufficiali. La lotteria degli scontrini è un’iniziativa di cashback fiscale promossa dal governo.

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