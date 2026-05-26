Nella notte a Napoli, un commando ha aperto il fuoco tra i vicoli della Sanità, causando scompiglio nel centro storico. Dopo settimane di relativa calma, si è verificato un nuovo episodio di sparatoria. Testimoni riferiscono di aver udito numerosi colpi, mentre le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per ricostruire quanto accaduto. Nessuno è rimasto ferito gravemente, ma le strade sono state immediatamente isolate.

Tregua finita, si torna a sparare tra i vicoli del centro storico di Napoli. Dopo qualche settimana di quiete apparente, un nuovo raid è stato registrato questa notte in città. Teatro del raid, una delle zone più calde del capoluogo sotto il profilo della sicurezza: il rione Sanità. È qui che, intorno alle 3,30, un commando ha esploso in corsa sette colpi di pistola. I proiettili, stando a una prima ricostruzione della vicenda, sarebbero stati diretti tutti verso l’alto. Si è trattato, dunque, di una stesa e non di un agguato fallito. L’episodio ha comunque subito messo in allarme gli ambienti investigativi, oltre ovviamente ai residenti, ancora una volta svegliati di soprassalto nel cuore della notte. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Sparatoria nella notte a Napoli, commando fa fuoco all'impazzata tra i vicoli della Sanità

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Sparatoria nel centro di Napoli: due ragazze ferite alle gambe

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